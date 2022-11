Shoppings de Londrina iniciam programações natalinas nesta sexta e sábado

BOULEVARD LONDRINA SHOPPING

Até 24 de novembro, o Papai Noel receberá as crianças todos os dias no espaço decorado no átrio do empreendimento, de segunda à sábado, das 13h às 21h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

O Shopping prepara, também, uma ação social para este dia. De acordo com o número de crianças participantes do evento, o empreendimento fará a doação de brinquedos para uma instituição social de Londrina, ou seja, quanto mais crianças presentes, mais brinquedos serão doados.

Neste sábado (5), o espírito natalino já começa a reinar no Boulevard Shopping, com a chegada do Papai Noel às 10h30 e a inauguração da decoração de Natal com o tema Natal Estrelado.

CATUAÍ SHOPPING LONDRINA

Às segundas-feiras, o Noel descansa. Somente duas exceções serão abertas na segunda: 14/11 (véspera de feriado) e no dia 19/12, quando Noel estará presente no shopping das 14h às 22h.

Já o trono do Noel, com sua presença física para quem quiser tirar fotos, vai funcionar nos seguintes dias e horários: terça a sábado das 14h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

A programação se inicia às 17h30, quando os personagens começam a percorrer o shopping convidando os clientes para assistir a chegada do Noel. Às 19h, o espetáculo musical ao vivo, com tradução em libras, toma conta da Praça de eventos, preparando o público para receber oficialmente o bom velhinho às 19h30.

E ele vem acompanhado de um grande espetáculo musical do grupo rio-pretense Lígia Aydar. Personagens vivos, todos trajados à caráter, vão dançar, cantar e encantar crianças e adultos durante o espetáculo da chegada do Noel.

AURORA SHOPPING





O encontro com o Papai Noel já tem data marcada: sábado, 5 de novembro, às 14 horas, no Aurora Shopping Londrina.





Com muitas luzes e balões, o ambiente vai convidar todos a brincarem em um espaço de pura diversão no período mais mágico do ano. No dia da chegada do Noel, artistas circenses da Cia. Tangará vão interagir com as crianças durante toda a tarde, entre 14h e 17h.





O Papai Noel ficará no Aurora Shoppíng até o dia 24 de dezembro e as crianças poderão interagir com o bom velhinho de segunda a sábado, das 13h às 21h, e aos domingos e feriados das 14h às 20h.