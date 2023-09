Show Cabaré em Londrina Confirmado!

O espetáculo Cabaré chega na cidade de Londrina/PR em única apresentação, dia 16 de setembro, no Centro de Eventos (Rod. Mabio Gonçalves Palhano, 3333).

Três grandes nomes da música sertaneja se uniram, em 2022, para protagonizarem uma grande festa. A repercussão em todas as cidades por onde passaram foi tão impressionante, que eles seguirão também em turnê também em 2023 com a promessa de novamente arrebatar multidões.

Os cantores Leonardo, Bruno & Marrone já tem longa agenda confirmada para levar a turnê do consagrado projeto “Cabaré” às principais cidades do Brasil neste ano.

O sucesso do grande encontro "Cabaré́" ultrapassou as expectativas e o que era para ser um projeto isolado de satisfação pessoal e brindando uma grande amizade se tornou um dos projetos mais bem-sucedidos da música brasileira.

A turnê̂ rodou o Brasil e rompeu fronteiras com apresentações internacionais. Foram mais de 300 shows, que atraíram mais de 4 milhões de público. No YouTube, os vídeos ultrapassam a marca de 410 milhões de views. Nas plataformas de streaming, são mais de 20 milhões de plays e o 1º lugar nas rádios e no IBOPE nas TVs. Nas redes sociais, são mais de 45 milhões de pessoas impactadas.

Em três anos, foram gravados dois CDs/DVDs "Cabaré́" e "Cabaré́ Night Club", que vendeu o impressionante número de mais de 1 milhão de cópias. Um projeto que marcou a história da música sertaneja.

Agora, com um cenário grandioso, painéis de LED e muito alto astral, os sertanejos apresentarão um show em ritmo de alegria, emoção e muito romantismo. O repertório será composto por um verdadeiro best of da carreira deles, além de diversas músicas escolhidas exclusivamente para essa parceria.

Leonardo, Bruno & Marrone trazem uma nova grande bagagem com hits, que fazem parte da memória dos amantes da música sertaneja e revisitar sucessos das últimas quatro décadas.

A ideia desse encontro nasceu para frisar a amizade bem-humorada e amadurecer ainda mais a união entre eles. “Viva a vida”, “Telefone mudo”, “Boate azul”, “Garçom”, “Dama de vermelho”, “Amor de primavera”, “Amargurado”, “Andorinhas”, “Eu não sou cachorro não”, entre outras, são algumas das músicas que prometem animar cada noite.

O projeto "Cabaré" é uma turnê Opus Entretenimento realizada na cidade pelas produtoras Like Entretenimento, AME e Valadão Produções.

Figurando entre os principais nomes da música sertaneja no Brasil, Leonardo, Bruno & Marrone criaram uma legião de fãs por todo o país com seus hits e prometem uma maratona de shows da melhor qualidade para o público.

Os artistas não pouparão esforços para protagonizarem um show perfeito e seguindo a linha musical que faz a felicidade dos seus fãs, que sempre demonstram o carinho durante todos os anos de carreira.

“Estou muito feliz com a parceria com meus amigos Bruno & Marrone!! O Cabaré foi criado para cantar com amigos e encantar o público com a magia de um megashow. Estou extremamente contente em ter a Opus Entretenimento como parceira nesse projeto e ansioso para percorrer todo o Brasil. Já fizemos vários ensaios juntos e a nossa química é espetacular. Podem ter certeza que levaremos um espetáculo que fará todo mundo se divertir, cantar e dançar muito”, declarou Leonardo.

Bruno & Marrone comentaram sobre essa nova parceria. "Quando poderíamos imaginar dividir uma turnê com Leonardo? Isso para nós é muito especial, porque fomos apresentados por ele e já se passaram 36 anos. Estamos ansiosos para começar este projeto que já nasceu grande e, com certeza, continuará assim".

Após o sucesso inicial em setembro de 2016, o projeto “Cabaré” já contou com diversas participações especiais e promete estremecer ainda mais o Brasil com essa nova temporada.

Com 22 CDs e 7 DVDs lançados, Leonardo soma a marca de mais de 35 milhões de cópias vendidas e concretiza o sonho de dar continuidade à carreira da dupla Leandro & Leonardo.

Hoje a realização de Bruno & Marrone tem forma de uma multidão de fãs, que lotam shows e fazem da dupla recordista de público em todas as cidades por onde passa. Eles figuram entre os maiores expoentes do mercado fonográfico no Brasil.