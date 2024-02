Tamanduá bandeira salvo no HV da UniFil volta para vida livre numa reserva

Um tamanduá bandeira que foi cuidado no HV (Hospital Veterinário) da UniFil foi solto em uma área de reserva nesta quarta-feira (7). O animal foi resgatado no município de Venceslau Braz no Interior do Paraná, a espécie atualmente está em extinção e é rara no território do estado.





O animal foi levado ao HV na primeira semana de janeiro em estado grave com fratura no rabo e exposição óssea, perfurações no tórax e outros ferimentos pelo corpo.

Publicidade

Publicidade





"Provavelmente foi atacado por cães, estava desidratado e desnutrido, bem caquético. Precisou de cirurgia e cuidados intensivos. Exigiu muito empenho da equipe para salvá-lo" - diz a médica veterinária Daniele Martina, coordenadora do HV.





Publicidade

Martina comenta que em 10 anos apenas quatro animais foram cuidados pelo HV e que além do tratamento para curar a fratura e demais ferimentos, a equipe teve que adaptar a alimentação. "Normalmente o tamanduá come formigos e cupins, mas não tínhamos como capturar o suficiente para alimentá-lo durante o tratamento. Superamos a dificuldade com outras comidas".





Solto em uma área sigilosa para evitar riscos o tamanduá segue agora livre pela natureza e podendo desfrutar de sua vida como antes, sem nenhum ferimento ou dano.