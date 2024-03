Teatro Municipal de Londrina pode receber o nome de Nitis Jacon

Um projeto de lei assinado pela vereadora Lenir de Assis (PT) propõe que o futuro Teatro Municipal de Londrina leve o nome de Nitis Jacon. O texto será protocolado em breve na CML (Câmara Municipal de Londrina).





O PL cita que o teatro terá grande importância para a cultura londrinense e destaca que Jacon foi uma cidadã “de elevado renome para a cultura e a arte” de Londrina e do Paraná. A “mulher de todas as artes”, criadora do Filo (Festival Internacional de Londrina), faleceu no dia 19 de dezembro de 2023.

A trajetória de Nitis Jacon foi extensa e intensa, conseguindo o que até então nenhum representante da cultura havia conseguido entre os anos 1960 e 2000, quando ainda atuava no Filo. Ela conectou a cultura de Londrina não apenas ao Brasil, mas com o mundo, trazendo à cidade nomes e companhias expressivas de teatro, transformando a cidade num polo de formação e irradiação da arte.





Nitis começou dirigindo o grupo de teatro Gruta, de Arapongas. Em Londrina, foi diretora do Núcleo 1 e Proteu, da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Atuou ainda como chefe da Divisão de Artes Cênicas da Casa da Cultura da UEL, foi vice-reitora da universidade, além de ter sido diretora-presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra.





À FOLHA, a autora do projeto ressalta o papel crucial da cultura para o desenvolvimento econômico e social, geração de conhecimento e emprego, exercício de pensamento e promoção da identidade de uma comunidade. “E vimos tudo isso se realizar em Londrina por meio da atuação de Nitis Jacon durante grande parte de sua vida, com a realização do Filo.”





