Teatro Ouro Verde recebe show da banda Senhor Bonifácio no final de agosto em Londrina

A banda Senhor Bonifácio e orquestra irá apresentar o concerto exclusico The Beatles Symphony, nos dias 30 e 31 de agosto, às 20h30, no Teatro Ouro Verde, em Londrina. Com a participação do Grupo Vocal Entre Nós, serão mais de 40 músicos no palco em um show inteiramente novo, que promete levar o público a um passeio pelas fases mais icônicas do quarteto de Liverpool.





Os ingressos já estão a venda através do SITE e custam R$ 80 a inteira e R$ 40 a meia entrada. O evento tem como patrocinadora master a empresa Vectra.

O show é voltado para todas idades, tem direção musical e arranjos dos musicistas Eduardo Assad Sahão e Vitor Gorni e será dividido em três atos e vai percorrer a discografia dos Beatles, evidenciando a importância de cada fase da carreira da banda inglesa.





Sahão lembra que os britânicos abriram o caminho para a música popular, especialmente o rock. Ele destaca a grandiosidade da obra, com uma extensa discografia em apenas oito anos e uma importância imensurável para a música. “Com gravação multipista, ou seja, com vários instrumentos sendo gravados em canais diferentes, a banda deu margem a influências que até hoje são marcantes e primordiais para quem entra no ramo da música”, conta.

A ideia de montar um tributo aos Beatles com orquestra se deu pelo sucesso do espetáculo Rock Symphony, em parceria com a Osuel, e por influência do produtor e arranjador musical do quarteto inglês, George Henry Martin, que inseriu a orquestra na música popular, e é considerado um dos maiores produtores musicais de todos os tempos. Sahão, que é pianista e contrabaixista, diz que o show une suas duas paixões, a música clássica e o rock.





A orquestra foi montada exclusivamente para as apresentações, que terão, em média, duas horas de duração. Na primeira parte, o público vai relembrar as canções dos primeiros álbuns, como “Help” e “She loves you”. No segundo ato, entra a orquestra para tocar os sucessos dos discos Sgt. Pepper´S Lonely Hearts Club Band e Rubber Soul, como “Lucy in the Sky with Diamonds” e “Strawberry Fields Forever”. No terceiro e último ato, o destaque fica para as canções do Abbey Road, um dos álbuns mais icônicos da história do rock, com hits como “Let it Be” e “Hey Jude”.

“Vamos acompanhando o amadurecimento profissional da banda que, ao longo da carreira, evolui com arranjos mais aprimorados a cada álbum”, revela Sahão.





A diretora executiva da Vectra, Roberta Costa Alves Nunes Mansano, diz que a empresa valoriza a promoção da arte e da cultura para o desenvolvimento social e intelectual. Ela lembra que, pelo projeto ConstruSom, a construtora londrinense promoveu uma série de apresentações de artistas de destaque na música brasileira, além de criar um coral infantil. Agora, retoma os investimentos na área.





“Acreditamos que, com originalidade, a música e a arte são capazes de agradar a diversos públicos. Assim também é a Vectra que, com um portfólio vasto e diferenciado, esforça-se para surpreender e encantar os seus clientes”, afirma Roberta.