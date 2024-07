Técnico do Londrina EC valoriza ponto em Araraquara e alerta que "todo jogo daqui para a frente é decisão"

O Londrina ficou perto de quebrar a invencibilidade da Ferroviária na Série C . Com muito mais volume e chances criadas na partida de segunda-feira (29), o Tubarão lamentou o empate por 0 a 0, em Araraquara. No entanto, o ponto conquistado foi valorizado pelo técnico Claudinei Oliveira na luta pela classificação.





O LEC manteve o sexto lugar, agora com 24 pontos, faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase.

"Saio muito orgulhoso pelo que os atletas fizeram. Levar um ponto para casa daqui seria muito bom e estamos achando o resultado ruim porque jogamos melhor que o adversário", frisou Claudinei Oliveira, em entrevista coletiva após o jogo.





O Alviceleste exigiu muito do goleiro Saulo, o melhor em campo, e ainda teve um gol anulado no segundo tempo, após marcação de impedimento do zagueiro Rayan Ribeiro.

Claudinei ressaltou que a atuação no interior paulista foi a melhor sob o seu comando e frisou que nos quatro jogos disputados em julho - sendo três fora de casa -, o time somou sete pontos.





"Estou muito mais feliz pela apresentação do que chateado por ter perdido dois pontos. Tenho certeza que temos condições de repetir este nível de atuação nas próximas rodadas. Temos que manter a concentração e o espírito que cada partida é uma decisão", comentou.





O Londrina enfrenta o Floresta (CE), no domingo (4), às 16h30, no estádio do Café. Depois faz duas partidas como visitante diante do Figueirense e Remo e, na última rodada, recebe o Náutico.





