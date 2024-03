Termina nesta quinta o prazo para inscrições de escolas nos Jogos Escolares de Londrina 2024

As escola de Londrina que desejam disputar os JELs (Jogos Escolares de Londrina) 2024 tem prazo até esta quinta-feira (21) para efetuar a inscrição. A entrega do ofício de credenciamento das unidades deve ser feita, presencialmente e exclusivamente, até as 17h, na sede do NRE (Núcleo Regional de Educação), localizada na avenida Celso Garcia Cid, 658, Centro. Podem participar da fase municipal, que será realizada entre 15 e 26 de abril, instituições integrantes das redes municipal, estadual e particular de ensino na cidade.







As incrições deverão ser feitas no site da FEL (Fundação de Esportes de Londrina) , é necessário obter e preencher o ofício disponível on-line no site, ou solicitar o documento diretamente ao NRE. É necessário informar em quais modalidades a escola quer participar, bem como inserir a relação dos professores/dirigentes a serem credenciados.

O assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique dos Santos, ressaltou que a entrega do documento físico preenchido precisa ser feita na sede do NRE, sendo esta a única forma de garantir a participação de uma unidade escolar nos JELs 2024. “Todo o regulamento e documentos que norteiam a realização da competição em Londrina, nessa fase municipal, também estão reunidos no site da Fundação”, citou.





Já a inscrição dos atletas é feita por meio de formulários específicos para as modalidades em disputa (download na área “Anexos” no site), devendo ser entregues para o mesário responsável até o início da primeira partida, conforme a programação oficial.

As disputas no Jogos Escolares 2024 tem como modalidades: basquete, futsal, handebol, vôlei e vôlei de praia. As categorias abertas são a A (15 a 17 anos), para nascidos entre 01/01/2007 e 31/12/2009; e B (12 a 14 anos), para quem nasceu entre 01/01/2010 e 31/12/2012. As disputas serão realizadas em diferentes espaços da cidade, nos ginásios do Moringão, Unopar, Unifil, Colégio Vicente Rijo, Colégio Londrinense, Lar Anália Franco, além do Ginásio do Jardim Bandeirantes e do Aterro do Lago Igapó.





Os JELs contemplam alunos da Educação Básica do Ensino Regular das escolas conveniadas, devidamente matriculados, até 21 de março, na instituição pela qual estará competindo, e com frequência mínima de 75% a partir da data da matrícula até o início da competição.

Na edição de 2023, participaram da fase municipal em Londrina 37 escolas e colégios, mobilizando 150 equipes e aproximadamente 1.000 atletas.





Próximas etapas

Após a fase de inscrições, haverá o congresso técnico dos JELs 2024 no dia 1º de abril, reunindo todas as escolas e colégios que estarão na competição. O evento de encerramento e premiação está programado para o dia 2 de maio, às 14h, em espaço a definir.





As equipes vencedoras da fase municipal de Londrina avançarão para a próxima etapa, a regional do 70º Jogos Escolares do Paraná, com agenda de 17 a 22 de maio, em cidade ainda não definida. Depois disso, virá a fase final dos Jogos Escolares, que terá na cidade de Campo Mourão as práticas para a faixa entre 12 e 14 anos, de 12 a 20 de julho; e em Pato Branco as disputas de 15 a 17 anos, entre 2 e 10 de agosto.





