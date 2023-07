Trânsito no cruzamento da Duque de Caxias com Jorge Velho em Londrina passa a ter semáforos

O trânsito no cruzamento da avenida Duque de Caxias com a rua Jorge Velho, na região da Vila Larsen, área central de Londrina, passará a ter semáforos a partir desta quinta-feira (20). A instalação dos dispositivos iniciou em junho, com o objetivo de oferecer mais segurança a quem circula pelo local, e entram em funcionamento já na parte da manhã.





Antes do início da operação, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) vai concluir o serviço de sinalização do trecho, que vai contar com novas placas de orientação e faixas de travessia.

Com a finalização dos trabalhos, o tráfego na área vai passar por algumas mudanças. A demarcação de parada obrigatória na rua Jorge Velho dá lugar aos avisos luminosos dos semáforos, responsáveis por liberar e interromper o fluxo na via.