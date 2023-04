Transporte coletivo de Londrina passa a incluir autistas em bancos preferenciais

As empresas de transporte coletivo Londrisul e TCGL (Transporte Coletivo Grande Londrina), que atuam em todo o município, passaram a incluir, neste mês, as pessoas com autismo como também preferenciais em assentos dentro dos ônibus. A nova adesivagem foi baseada na Lei municipal 12.541/2017, que dispõe sobre o atendimento prioritário para pessoas com a condição em estabelecimentos comerciais e similares.







A ação, que foi amparada por meio dos contratos das empresas com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), já pode ser vista em alguns veículos das frotas e deve atingir a totalidade nos próximos dias.

Publicidade

Publicidade





A TCGL informou, por meio da assessoria de imprensa, que a empresa não foi orientada pelo órgão de urbanização para pedir documentos que comprovem a condição de autismo, mas espera que os passageiros tenham bom senso ao serem solicitados por autistas, ou por seus acompanhantes, para cederem lugares.





Segundo estimativa da OMS (Organização Mundial da Saúde), o mundo tem cerca de 70 milhões de autistas, sendo dois milhões somente no Brasil.







A reportagem procurou a Londrisul, mas a empresa não respondeu até as 18h desta quarta-feira (19).





*Sob supervisão de Fernanda Circhia