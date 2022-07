Turismo: Paraná perde 40% dos visitantes nos últimos anos

Que o setor do turismo foi um dos mais afetados pelas medidas restritivas impostas durante o período mais agudo da pandemia da Covid-19 não é nenhuma novidade. No entanto, uma pesquisa recém-divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) revela o tamanho deste estrago. Em 2019, os brasileiros fizeram 20,9 milhões de viagens; em 2020, 13,6 milhões, e em 2021, 12,3 milhões. O número de viagens caiu 41% entre 2019 e 2021. Em 2020, 98% das viagens foram nacionais e, no ano passado, esse percentual foi de 99,3%. O índice de viagens internacionais caiu de 3,8% em 2019 para 0,7% em 2021.

Os dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua Turismo 2020-2021 mostram queda parecida no Paraná. O estudo aponta retração de 39,6% de viajantes entre 2019 e 2021. O número de turistas de outros estados que procuraram os atrativos paranaenses passou de 1,13 milhão em 2019, último ano antes da pandemia, para 683 mil no ano passado.



Com 5,6% dos viajantes do país, o Paraná é o sexto estado mais visitado no período, segundo o IBGE. À frente aparecem São Paulo (20,6%), Minas Gerais (11,4%), Bahia (9,5%), Rio de Janeiro (6,6%) e Rio Grande do Sul (6,5%). Logo em seguida do Paraná, estão Santa Catarina (5,2%), Ceará (4,2%) e Pará (3,9%).





As regiões mais visitadas no Brasil, em 2021 foram a Região Sudeste (40,9%), seguida pela Nordeste (28,2%), Região Sul (17,3%), Centro-Oeste (7,0%) e Norte (6,6%).





A quantidade de paranaenses que viajaram no período também caiu drasticamente. Em 2019, o Estado registrou 1,31 milhão de viajantes para outros destinos dentro do país ou no exterior. No ano passado, essa quantidade se reduziu a 774 mil, queda de 40,9%. No cenário nacional, foram 20,9 milhões de viagens, contra 12,3 milhões.

