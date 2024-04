UBS do Cafezal em Londrina entra em reforma a um custo de R$ 500 mil

A Prefeitura de Londrina iniciou as obras de reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Cafezal, localizada na Rua Abraham Lincoln, 65. Por conta da reforma, a unidade está fechada para atendimento ao público e os serviços foram realocados para a Universidade Positivo, dependendo do tipo de atendimento, o paciente poderá procurar qualquer outro posto de saúde.





Serão realizadas diversas melhorias, como ampliação da farmácia, reorganização dos espaços internos, pintura externa e interna, revisão completa de elétrica e hidráulica, troca de vidros, troca de piso interno, troca de bate macas, revisão da estrutura do telhado entre outras intervenções.

O investimento empregado na reforma é de aproximadamente R$ 500 mil. A empresa contratada para realizar a obra é a Smart Link Soluções LTDA, que terá cerca de 90 dias para entregar as melhorias à população.





Serviços da UBS Cafezal foram transferidos para a Universidade Positivo

Durante o período da reforma, os serviços da Unidade Básica de Saúde do Cafezal estão sendo realizados na Universidade Positivo, localizada na rua João Rogério Ribeiro Bonesi, 150, exceto os procedimentos de curativos, para os quais a população pode se dirigir a qualquer outra UBS do Município.





Por enquanto, os serviços de farmácia e aplicação de vacinas também não estão sendo realizados na sede temporária da UBS Cafezal, devido as adequações que estão sendo feitas no local para abrigar a estrutura da farmácia e armazenamento de vacinas. A população pode se dirigir a qualquer outra UBS de Londrina para a retirada de medicação e realizar a vacinação. A previsão é de que na próxima semana estes serviços sejam ofertados na sede provisória.





A UBS do Cafezal foi inaugurada em 1983. Em 1997 passou por reforma e outras duas reformas em 2011 e 2014. Com 385 m², sua área de abrangência é de cerca de 15 mil habitantes residentes dos bairros: Jardins Acapulco, Del Rey, Quadra Sul, Tarobá e Tarobá 1, Conjuntos Habitacionais Cafezal 1 (Anibal Siqueira Cabral), Cafezal 2 (Oscavo Gomes dos Santos), Cafezal 3 (Barbara Daher), Cafezal 4 (Antonio Marçal Nogueira), Bom Pastor (Jamile Dequech), Kiogo Takata, Chácara São Miguel.





