UEL: atividades acadêmicas e administrativas serão suspensas no Carnaval

Em razão do feriado de carnaval, a UEL (Universidade Estadual de Londrina) vai suspender as atividades acadêmicas e administrativas durante a próxima segunda-feira (12), terça (13) e Quarta-feira de cinzas (14).







A resolução está prevista no Ato Executivo nº 015/2023 e as atividades retomam na quinta-feira (15). Durante o feriado, alguns serviços vinculados à UEL terão os horários de atendimento alterados.





Clínica Odontológica Universitária

A COU (Clínica Odontológica Universitária) não atenderá ao público durante o recesso. O pronto-socorro e os atendimentos normais retornam no dia 15, das 7h às 23h, no Campus da UEL. Mais informações pelo telefone 3371-6730.





Hospital Veterinário

O HV (Hospital Veterinário) atenderá somente urgências e emergências. O preço dos atendimentos será de R$143,00, e não R$90,00 como de costume. As atividades normais retornam na quinta, com horários das 8h às 11h e das 14h às 17h. O prédio do HV fica no Campus Universitário, junto ao CCA (Centro de Ciências Agrárias). Informações e agendamento pelo telefone 3371-4269.





Hemocentro Regional de Londrina

Já o HRL (Hemocentro Regional de Londrina), do HU (Hospital Universitário), suspende suas atividades na segunda e terça. O atendimento normal retorna na Quarta-Feira de Cinzas, das 8h às 18h30.





Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam do acompanhamento de pais ou responsáveis), pesar mais de 51 kg e portar documento oficial com foto. O doador deve estar saudável, hidratado e descansado, além de ter evitado o consumo de alimentos muito gordurosos pelo menos 4 horas antes da doação.





O Hemocentro de Londrina fica em um prédio anexo ao HU, na Rua Cláudio Donizete, 156. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3371-2356 ou 3371-2218.





