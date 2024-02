Confira o que abre e fecha em Londrina durante o Carnaval

Na segunda (12) e terça-feira (13) de carnaval, serão considerados pontos facultativos, não havendo expediente na sede da Prefeitura de Londrina nem nas demais unidades administrativas, incluindo secretarias e órgãos municipais. Porém, é importante destacar que as atividades essenciais, como saúde, segurança pública e serviços funerários, entre outras, permanecerão em funcionamento, adaptando-se conforme as necessidades e atuando em horário diferenciado, quando necessário.



Na Quarta-feira de Cinzas, dia 14, o expediente nas repartições públicas municipais será das 12h às 18h, inclusive para as jornadas de trabalho que excedam seis horas.

Confira como estarão organizados os serviços municipais durante o período de Carnaval.

Saúde

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Londrina estarão fechadas na segunda (12) e na terça-feira (13) e reabrirão normalmente na quarta-feira (14), quando funcionarão das 7h às 19h. A mesma regra valerá para o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), a Policlínica, o CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial), o CAPS AD, a Farmácia Municipal e o CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) – Centro Dr. Bruno Piancastelli Filho.

Já as UPAs Sabará e Centro-Oeste (Jardim do Sol) seguirão abertas, durante 24 horas, assim como o PA (Pronto Atendimento) do Jardim Leonor. Também continuam funcionando normalmente os serviços do SAMU, Maternidade Municipal, PAI (Pronto Atendimento Infantil) e o PA/CAPS III. Por sua vez, o PA 18 horas do Maria Cecília, na região norte, funcionará normalmente, das 7h às 1h. Os atendimentos do PA do União da Vitória, que estão sendo realizados na UBS Ouro Branco devido à reforma do pronto atendimento, também ocorrerão em horário regular, das 7h às 23h.

Segurança Pública

Defesa Social - A Guarda Municipal de Londrina, funcionará todos os dias 24 horas, sem alteração em seus trabalhos. Os serviços de videomonitoramento da GM também prosseguirão. E as pessoas que precisam fazer denúncias ou solicitar suporte podem entrar em contato pelos telefones 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil).



Em Londrina, folia de Carnaval vai se espalhar pelos bairros e distritos Democrático, popular e também sinônimo de alegria, o Carnaval está cada vez mais perto.



Serviços da CMTU

Em razão das festividades do Carnaval 2024, os setores administrativos e de atendimento ao público da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) estarão fechados na segunda (12) e terça-feira (13). Na quarta (14), E a retomada acontecerá a partir das 12h.

Os agentes de trânsito atuarão em escala reduzida, com patrulhamento de rotina e monitoramento do tráfego. O efetivo completo voltará ao normal na quarta-feira (14).

Transporte Coletivo

Nesse mesmo período, os ônibus do transporte coletivo circularão com os horários relativos aos dias úteis. No TRL (Terminal Rodoviário de Londrina), administrado pela CMTU, haverá expediente somente das equipes operacionais, com recesso dos trabalhos administrativos.

Educação

Em conformidade com o calendário escolar de 2024, as escolas municipais e os CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) estarão fechados segunda (12), terça (13) e quarta-feira (14), e retomam as aulas na quinta-feira (15). Os CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos e conveniados seguem calendário próprio.

Serviços de limpeza

A realização dos serviços de limpeza, entre eles capina do mato, varrição de vias, lavagem de calçadas e conservação de lagos, será interrompida na terça-feira (13), funcionando regularmente nos demais dias. A coleta dos resíduos orgânicos e do rejeito será feita sem alterações. Já o recolhimento do material reciclável, que seria feito na terça (13), será transferido para o dia seguinte.

Os PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela, nas regiões leste e norte, estarão abertos para o recebimento de descartes na segunda (12) e na quarta (14), das 8h às 19h30. Na terça-feira (13), os espaços estarão fechados.



Carnaval: Londrina terá desfile da Escola de Samba Explode Coração a partir desta sexta Londrina terá desfile da Escola de Samba Explode Coração, nesta sexta-feira (9), a partir das 17h, na rua Flor de Lis, na Vila Ricardo (região leste). O evento em área pública, aberto para toda a comunidade, é o primeiro da programação de quatro desfiles.



Parque Arthur Thomas

Uma boa opção para quem quer se divertir e curtir a natureza é o Parque Municipal Arthur Thomas, localizado na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza. Normalmente, a unidade atende de terça-feira a domingo, das 8h às 17h, e tem entrada gratuita para a comunidade, fechando somente às segundas-feiras. Porém, excepcionalmente, durante o período do Carnaval, o Parque Arthur Thomas abrirá na segunda (12) e terça-feira (13), das 8h às 17h, fechando somente na quarta-feira (14), e retornando às atividades na quinta-feira (15).

Restaurante Popular

O Restaurante Popular fechará somente na terça-feira (13), funcionando normalmente na segunda (12) e quarta-feira (14), das 11h às 14h. Este espaço oferece refeições de qualidade e saudáveis, ao custo de R$ 3. A unidade fica na rua Professor João Cândido, 14, Centro, em frente ao Terminal Urbano, sendo gerida pela SMAA (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento).

Feiras livres

As feiras livres e feiras noturnas serão realizadas regularmente, com presença facultativa dos comerciantes.

Acesf

Seguindo o Decreto Municipal nº 192, a sede administrativa da Acesf, na avenida JK (Juscelino Kubitschek), Centro, não terá atendimento nos dias 12 e 13 de fevereiro. A regra abrange os setores administrativos, bem como os serviços relacionados a cemitérios e serviços financeiros. Continuam funcionando, 24 horas por dia, os atendimentos dos serviços funerários de plantão. Os cemitérios municipais também continuam abertos todos os dias, de segunda a domingo, das 8h às 18h. Outras informações podem ser acessadas no site da Acesf.

Vale ressaltar que nesta nesta sexta-feira (9), será publicado na edição no 5.115 do JOM (Jornal Oficial do Município) o decreto no 192, que estabelece como funcionarão os serviços municipais durante a segunda e terça de carnaval em Londrina.

Mais informações sobre a programação dos serviços podem ser obtidas pelo telefone (43) 3379-7900, até as 17h desta sexta-feira (9).



COMÉRCIO E SHOPPINGS



A Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) divulgou que as lojas de rua poderão funcionar normalmente durante o Carnaval. Existe uma autorização para que os estabelecimentos possam funcionar por causa de uma decisão judicial em favor do Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina). No entanto, a autorização não é obrigatória. Cada empresário pode escolher se quer ou não abrir seu estabelecimento durante os dias de folia (9 a 14 de fevereiro). No domingo (11), as lojas de rua não abrem.



Confira o expediente dos principais shoppings da cidade:

Aurora Shopping Londrina | Boulevard Londrina Shopping | Catuaí Londrina | Londrina Norte Shopping Lojas: de segunda (5) a sábado (10) – das 10h às 22h | domingo (11) – 14h às 20h. Alimentação: de segunda (05) a domingo (11) – das 11h às 22h.

Shopping Royal Plaza Lojas: de segunda (5) a sábado (10) – das 9h às 21h | domingo (11) – das 12h às 18h. Alimentação: de segunda (05) a sábado (10) – das 10h às 21h | domingo (11) – das 11h às 18h.

Shopping Com Tour Lojas: segunda (5) a sábado (10) – das 9h às 21h | domingo (11) – das 9h às 15h.

(Com informações do N.Com, Acil e assessorias dos shoppings)