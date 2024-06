UEL desenvolve cosmético para pele que combate bactérias multirresistentes

Um grupo de professores da UEL (Universidade Estadual de Londrina) desenvolveu um gel-creme para a pele humana que auxilia no combate a fungos, vírus e bactérias multirresistentes. O produto contém nanopartículas de prata biogênicas e um composto químico com propriedade antimicrobiana e antifungicida chamado violaceína.





O gel é resultado de uma pesquisa científica desenvolvida no Departamento de Microbiologia do Centro de Ciências Biológicas da UEL, o dermocosmético foi patenteado e, atualmente, está em fase de prospecção de parcerias para ser disponibilizado no mercado.





O produto dermatológico resulta da combinação de dois ativos, as nanopartículas de prata, derivadas do sal de prata, e a violaceína, um pigmento bacteriano roxo, geralmente encontrado no Rio Negro, que nasce na Colômbia e percorre, principalmente, a região Norte do Brasil. A união dos dois componentes acontece pela abordagem de síntese verde, uma metodologia que busca desenvolver processos e produtos químicos de maneira sustentável e que minimiza ou elimina os impactos ambientais ao longo do ciclo de vida do produto.





Uma das principais vantagens desse método é a capacidade de atuar na resistência de bactérias patogênicas para diferentes tratamentos dermatológicos, com aumento da eficácia e redução da dose necessária do produto para alcançar o efeito desejado. A síntese com substâncias biológicas, especificamente plantas, torna o processo proposto na pesquisa da UEL mais ecológico e sustentável, embora seja mais caro do que os métodos convencionais de reação química, que podem resultar em produtos tóxicos.

Segundo o coordenador do projeto, Gerson Nakazato, professor de Microbiologia da UEL, a eficácia do potencial antimicrobiano das nanopartículas de prata biogênicas e da violaceína aumenta de forma significativa ao atuarem de forma combinada. “Quando esses dois ativos biológicos funcionam de forma combinada é possível reduzir as doses e as quantidades de cada um para alcançar o efeito desejado”, afirma. “Outra vantagem é que para cada ativo antimicrobiano, o microrganismo pode se defender, responder e gerar resistência, porém ao usar os dois ativos ao mesmo tempo a chance de gerar resistência é menor”, explica.





INOVAÇÃO CIENTÍFICA

Esse projeto representa uma inovação científica com potencial para substituir conservantes como o Triclosan e o Parabeno, considerados nocivos, mas ainda presentes em cosméticos da indústria brasileira. Esses dois compostos foram proibidos em alguns países devido aos efeitos tóxicos, inclusive associados ao câncer. O Triclosan, por exemplo, é encontrado em uma variedade de produtos de consumo, como sabonetes, pastas de dentes, desodorantes, sabão para lavar roupas, antissépticos e perfumes. A busca por alternativas tem sido desafiadora devido aos custos envolvidos.





Atualmente, a equipe de pesquisadores está concentrada no desenvolvimento da formulação para iniciar os testes pré-clínicos, com o objetivo de aplicação em dermocosméticos, especificamente em um cosmético para o tratamento de acne, uma condição causada por bactérias na pele. As evidências científicas indicam que essa formulação em gel-creme pode proporcionar um desempenho superior nos diferentes produtos.

Essa abordagem proposta no estudo da UEL é considerada menos complexa em comparação a opções de medicamentos, uso em alimentos ou aplicação veterinária, embora essas possibilidades permaneçam como considerações futuras, devido ao potencial do ativo para combater todos os tipos de bactérias. A principal questão enfrentada é o custo elevado e a necessidade de adequação às normas estabelecidas pelos órgãos reguladores.