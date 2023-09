Unidade Básica de Saúde da Vila Nova em Londrina vai funcionar no santuário durante reforma

A partir de segunda-feira (4), a UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Nova, na área central de Londrina, vai funcionar no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no mesmo bairro.





A mudança será necessária para a execução da reforma do posto de saúde, que será feita por uma empresa da cidade, que já tem contrato com o município para manutenção preventiva e corretiva de prédios alugados e próprios.



As intervenções vão custar cerca de R$ 300 mil, sendo R$ 183 mil de material e R$ 117 mil em mão de obra. As obras têm previsão inicial de três meses a quatro meses. Durante este período, os pacientes serão atendidos em quatro salas do santuário. São espaços que costumam ser utilizados para encontros de catequese e reuniões.





Nesta quinta (31) e sexta-feira (1º), o posto, que fica na rua Cabo Verde, está fechado para a mudança de local. A professora aposentada Mercedes Alaver foi com a neta até a unidade, mas foi informada que deveria voltar na semana que vem, já no novo endereço.

“Na minha opinião não tinha dificuldade na estrutura do prédio. Não acredito que seria uma obra urgente”, afirmou.





A professora aposentada Alaíde Pedrini, que mora em frente à UBS, se surpreendeu ao ir até o portão e ver os servidores carregando os materiais e os caminhões. Ela aprovou a iniciativa. “Reforma sempre é positiva, por menor que seja. Indo para o santuário não vai ficar longe, já faz a caminhada do dia”, destacou. A distância da unidade até a igreja é de 750 metros.





