Universidade de Londrina promove oficina de inclusão digital para idosos

A PUCPR (Pontifícia Universidade Católica) do campus de Londrina está com as inscrições abertas para a próxima turma da oficina "Smartpones para pessoas acima de 60 anos", com o objetivo de promover a inclusão digital dos idosos. As vagas são limitadas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As aulas são gratuitas e acontecem aos sábados, das 8h30 às 11h30, com início em 14 de setembro, no campus da universidade, localizado na Av. Jockei Club, 485. As incrições podem ser feitas pelos telefones (43) 3372-6028, (43) 3372-6025 ou (43) 99183-6172, até 11 de setembro.





Nas oficinas, é necessário que os participantes levem seu telefone pessoal para receber informações sobre como acessar a internet, realizar pesquisas e como usar ferramentas e aplicativos dos smartphones. O programa inclui também orientações sobre navegação segura, minimizando riscos de golpes ou invasão de privacidade.

Publicidade





As oficinas são ministradas por estudantes da própria universidade que participam do Projeto Comunitário, uma disciplina que desenvolve ações sociais. De acordo com Marcos Regazzo, da Área de Identidade da PUCPR, práticas como essa fornecem ao estudante um conhecimentomais abragente.





“Essas ações, ainda na formação acadêmica desenvolvem habilidades de comunicação, empatia, colaboração e adaptabilidade, que são requeridas e valorizadas no mercado de trabalho”, explica.

Publicidade





Serviço:

Oficina de smartphones para idosos

Publicidade

Inscrições: (43) 3372-6028 ou (43) 3372-6025 ou (43) 99183-6172 até 11/09

Aulas: aos sábados, com início em 14/09

Local: PUCPR Londrina - Sala do Projeto Comunitário (Av. Jockei Club, 485 - Hípica)