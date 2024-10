Universidade promove em Londrina feira de cursos e profissões com entrada gratuita

Quem está com dúvidas sobre qual profissão seguir ou deseja conhecer melhor o dia a dia de uma Universidade, pode anotar na agenda uma data importante: 9 de outubro.





Neste dia, entre 9h e 18h, a PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) abre as portas do Câmpus Londrina para a comunidade saber mais sobre os cursos oferecidos e sua estrutura de ensino.

O Planeta PUCPR é uma feira de cursos e profissões da instituição que a cada ano recebe centenas de famílias da cidade e de municípios da região para tirar dúvidas, conhecer as novas tecnologias de aprendizagem e as possibilidades de formação da Universidade.





A programação oferece oficinas, que exploram os cursos na prática, experiências imersivas, bate-papo com professores e estudantes, jogos e atividades interativas, visitas guiadas pelo Câmpus, além de orientações sobre serviços, bolsas e financiamentos.

“É sempre uma honra realizar o Planeta PUCPR e receber estudantes e familiares no Câmpus Londrina. Esse dia é uma oportunidade para que eles conheçam nossas estruturas acadêmicas, interajam com professores, descubram mais sobre o dia a dia dos estudantes e tirem dúvidas sobre os cursos e profissões. Temos a missão de desenvolver profissionais preparados para o mercado de trabalho e para o futuro, para isso, o já reconhecido ensino focado no desenvolvimento humano, se une a novas tecnologias educacionais imersivas que enriquecem as aulas, tornando o aprendizado prático e muito mais dinâmico”, salienta Nadina Moreno, Diretora da PUCPR Londrina.





Para participar do Planeta PUCPR, basta realizar inscrição prévia, sem custo, no site do evento .

