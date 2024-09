Concurso da Sanepar é pioneiro no Brasil em oferecer cotas para vítimas de violência doméstica

O concurso público divulgado pela Sanepar no início de setembro é pioneiro no Brasil com 2% das vagas e cadastro reserva destinados a cotas sociais para mulheres vítimas de violência doméstica. O objetivo é proporcionar a este público uma segurança financeira que permita quebrar o ciclo da violência.





A candidata inserida neste critério deve estar sob o efeito de pelo menos uma das medidas protetivas estabelecidas no art. 23 da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). Além disso, tem que enviar junto com a inscrição o despacho do Juiz que concedeu medida protetiva. Quando a pessoa for fazer a inscrição há um campo específico com link para enviar o documento.

Nos editais constam também cotas sociais para as vagas previstas e para as que forem aprovadas dentro da validade do certame, sendo 10% para candidatos com deficiência (PCDs) e 10% para candidatos negros. As cotas estão amparadas legalmente. Para participar destas cotas os candidatos devem observar e atender aos critérios dispostos nos editais.





São ofertadas 102 vagas e o prazo para inscrições termina às 23h59 do dia 9 de outubro de 2024. Os editais para as vagas e para o cadastro de reserva estão disponíveis no site do Instituto AOCP (Assessoria em Organização de Concursos Públicos).

Os salários iniciais previstos nos editais são de R$ 2.256,24, para o nível médio, R$ 3.923,90 para as vagas de nível técnico e, para as vagas de nível profissional, o valor varia de R$ 4.410,85 até R$ 6.902,16. Para os profissionais diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas escolas de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária, que se enquadram na Lei 4.950-A/66, a Sanepar informa que atende disposição legal no quesito salarial.