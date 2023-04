Universidade promove Feira da Empregabilidade nesta quinta em Londrina

Serão ofertadas vagas de emprego com carteira assinada nas áreas de tecnologia, gestão e prestação de serviço, além de oportunidades de estágio para estudantes de ensino superior em distintos campos de atuação. O evento é gratuito e não exige inscrição prévia. Além de oportunidades para Londrina, a feira ainda conta com vagas para cidades vizinhas, como Cambé e Rolândia, e para outras regiões do estado, como Curitiba.

A iniciativa feita às vésperas de 1º de maio, data internacionalmente conhecida como o Dia do Trabalhador, também vai contar com uma grade de minicursos gratuitos ministrados no auditório da instituição, com o objetivo de qualificar os profissionais para a sua atuação no mercado de trabalho. Cada palestra terá duração de meia hora. A programação terá início às 9h e segue até às 11h, conforme o cronograma, as vagas são limitadas e as inscrições serão feitas presencialmente por ordem de chegada.

9h - Redes Sociais - LinkedIn

9h30 - Dicas para entrevistas

10h - Formação e desenvolvimento profissional

10h30 - 1º Emprego: Ser aprendiz ou estagiário?

11h - Competências socioemocionais





A reitora da Universidade, Flávia Frutos, ressalta que além das oficinas ministradas presencialmente, todos os candidatos que passarem pela Feira da Empregabilidade serão contemplados com um curso livre on-line gratuito de atualização profissional em área de seu interesse, certificado pela instituição.

“Queremos contribuir para que os candidatos estejam preparados para assumir os diferentes desafios da atualidade, considerando as exigências das empresas em relação ao uso de tecnologia, desenvolvimento de habilidades híbridas, proatividade, melhor comunicação interpessoal, capacidade de trabalhar em equipes e de tomar decisões baseada em dados”, completa.