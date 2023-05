UPA, PAI e prontos atendimentos terão sistema de senha em Londrina

Nas próximas semanas as UPA (Unidades de Pronto Atendimento) do jardim do Sol e Sabará, o PAI (Pronto Atendimento Infantil) e os prontos atendimentos do Leonor, União da Vitória e Maria Cecília vão contar com um sistema de chamada por meio eletrônico. Ou seja, os pacientes passarão a receber senhas. Uma empresa de Santa Catarina venceu a licitação ao apresentar uma proposta de cerca de R$ 78 mil, R$ 42 mil a menos do que estava previsto em edital.







A terceirizada terá que disponibilizar totem para retirada de senha pelo usuário, placa personalizada em acrílico, impressora térmica embutida para geração de senhas, CPU para servidor do sistema, cabos, conexões e suportes, além de dois televisões (mínimo 42 polegadas) para chamadas de senha e software para gerenciamento.

A secretaria municipal de Saúde justifica a medida em razão da alta demanda de atendimento, em que as UPA, por exemplo, chegam a mais de 450 fichas abertas em um dia. “O objetivo é organizar as chamadas dos pacientes para atendimentos nos setores das unidades”, destacou.





Atualmente, a chamada para o atendimento é feita de forma verbal, nas portas dos setores. “Com isso, em algumas situações de maior lotação, há dificuldades para os pacientes ouvirem o chamado, com isso perdem a vez no atendimento, o que causa transtornos e perda de tempo para pacientes e equipes”, acrescentou. O contrato terá duração de um ano.





A empresa também terá que oferecer assistência técnica preventiva e corretiva, com troca de peças ou substituição de equipamentos quando necessário, mantendo o sistema sempre em funcionamento.





