Veja a previsão do tempo para esta terça-feira em Londrina e municípios da região

Nesta terça-feira (10) o tempo segue estável e com bastante calor durante a tarde em Londrina e nos municípios da região, de acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).







A massa de ar seco e quente que está sobre todo o Paraná faz a temperatura ficar bastante elevada chegando aos 34°C durante a tarde. Além disso, os índices de umidade relativa do ar ficam extremamente baixos (abaixo de 30%) na região.







Na quarta-feira (11) segue ainda muito quente e sem chance de chuva em todo o estado, diz o Simepar. A massa de ar aquecida e seca impede o avanço de sistemas que possam provocar chuvas. O tempo muito seco e quente compromete a qualidade do ar e aumenta o risco de queimadas.





A temperatura mínima registrada nesta terça-feira em Londrina foi de 20°C e a máxima chega aos 34°C.