Veja o cardápio do Restaurante Popular de Londrina para esta quarta-feira

Londrina: Polícia Civil começa a analisar prontuário do atendimento de jovem que morreu na UPA

A Polícia Civil começou a analisar o conteúdo do prontuário do atendimento de Nycolas Ronald Dias, que tinha 22 anos, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol, na zona oeste de Londrina.