Veja o cardápio do Restaurante Popular de Londrina para esta segunda-feira

Morre Ignêz, esposa de Oswaldo Militão, colunista da Folha de Londrina

Faleceu no sábado (16), aos 82 anos, em Londrina, Ignêz Therezinha Goes Militão, esposa do colunista da FOLHA Oswaldo Militão. Ela faleceu em casa, às 6h30, segundo informações dos familiares.