Verão chega sem previsão de chuva e máximas aguardadas de 34ºC em Londrina

O verão substitui oficialmente a primavera às 12h59 desta terça-feira (21) no hemisfério sul, quando ocorre o solstício de verão, momento que a metade do globo abaixo da linha do equador está mais próxima do sol.





Em Londrina, a estação mais quente do ano chega com máximas esperadas entre 33ºC e 34ºC e sem previsão de chuva para os próximos dias, conforme a agrometeorologista Angela Costa.

Embora nuvens possam ser vistas na região, elas não devem dispersar chuva. Por enquanto, o astro rei é predominante nos modelos meteorológicos observados pelo IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

Enquanto temperaturas seguem em alta, a umidade relativa do ar é derrubada e esteve em 35% no pico de aquecimento desta segunda-feira (21).





A porcentagem ideal para a saúde humana, como recomendado pela OMS (Organização Mundial de Saúde), é de 50% a 60%.

*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.