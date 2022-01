Maringaense participa de reality da Netflix "Ideias à venda" que terá Eliana como apresentadora

A maringaense Andressa Modolo é uma das participantes do novo reality da Netflix, "Ideias à venda", a temporada do novo programa começará no canal de streaming no dia 9 de fevereiro.

Modolo é uma das empreendedoras que apresentam seus produtos na disputa por um prêmio de R$ 200 mil. O produto da participante é a água lupulada H2oP, primeira do tipo no país.

O produto da Cervejaria Araucária é uma água com gás e lúpulo, com zero caloria, zero açúcar e sem álcool.





“Foi a experiência mais louca e divertida da minha vida!”, afirma Modolo, sommelière da cervejaria. “Levar a H2oP para um programa de streaming nunca passou por nossa cabeça. A H2oP é um produto inovador. Tem ingrediente que vai na cerveja, o lúpulo, mas não é cerveja e atinge outros públicos”.





A H2oP é produzida em Maringá (Noroeste). O projeto começou em 2016 e entrou no mercado em 2018, a lata slim de 350ml custa R$ 5,50 e pode ser comprada na fábrica da Cervejaria Araucária na avenida Américo Belay, 2.329, no bar da cervejaria na praça Rocha Pombo, 248, ou em bares e supermercados. É consumida simplesmente como água ou para fazer drinques nos bares. O layout estampado na lata foi desenvolvido pelo designer Eliezer Borges da Silva Junior, atualmente servidor da Prefeitura de Maringá.

No reality apresentado por Eliana, os empreendedores mostram seus produtos, os outros participantes e uma plateia com 100 pessoas votam e avaliam para definir quem segue no programa. No total quatro candidatos aparecem em cada um dos seis episódios.





A Cervejaria Araucária é um exemplo de empresa com modelo de negócio que se desenvolveu e cresceu em Maringá. Criada em 2012 por cinco amigos cervejeiros para produzir cerveja artesanal de qualidade e que fizeram a primeira brassagem com apenas 200 litros. Hoje tem fábrica, bar, 11 funcionários, produz 11 mil litros mensais e vende para outros estados. E já ganhou prêmios entre melhores cervejas no Festival Brasileiro da Cerveja, em Blumenau (SC), e no South Beer Coup, em Mar del Plata, na Argentina.





Foi uma das cervejarias artesanais que participaram em outubro de 2019 do Festival da Cerveja Artesanal de Maringá, realizado pela Prefeitura de Maringá e o Nucem (Núcleo das Cervejarias de Maringá), no Centro de Convivência Comunitária Renato Celidônio.