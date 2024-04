Cine Cequinha exibe filmes no Centro Cultural Kaingang e em Colégio no Assentamento Eli Vive

O Cine Cequinha promove sessões de filmes neste sábado (27) e na próxima terça-feira (30), no Centro Cultural Kaingang Wãre e no Colégio Estadual Maria Aparecida Rosignol Franciosi, localizada no Assentamento Eli Vive.



O objetivo do projeto é expandir e democratizar o acesso às produções cinematográficas nacionais e regionais e oportunizar o contato do público com filmes que estão fora do circuito comercial de exibição, trabalhando a formação de público e fruição artística através da promoção de sessões abertas e gratuitas seguidas de debates.



Ambas as sessões são voltadas ao público interno das comunidades, e o coletivo, assim, busca contribuir com o fortalecimento desses espaços tão importantes à Londrina, Centro Cultural Kaingang – Wãre e Assentamento Eli Vive.



A temática tratada neste mês pelo projeto é Cinema Periférico e tem como proposta pensar o Cinema Brasileiro também sob essa perspectiva da periferia, enxergando a estética, cultura e território e suscitando discussões em torno das identidades, sujeitos, o que/quem está à margem e como e por quem estas vivências são contadas.

Na sessão no Wãre, trazendo como referência o dia 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, os curtas-metragens escolhidos foram produzidos pelos próprios indígenas, membros da comunidade, trazendo-os como protagonistas, fotógrafos e diretores de suas próprias histórias, os documentários “Ẽg Rá – As marcas Kaingang” (2018), “Kahngág fág krẽgkrẽg – Gravidez Kaingang” (2018) e “Ẽg Tỹ Ẽg Ga Kunũnh Sõr Vẽ – Retomando a nossa terra” (2018) e a animação “Ga vī: a voz do barro” (2021).





Já na sessão preparada para os estudantes do Colégio no Assentamento Eli Vive os filmes escolhidos foram “Campo em Alerta” (2024), “Lutar, construir reforma agrária popular” (2014) e “MST: 40 anos de luta pela terra” (2024)

