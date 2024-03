Sorteio do programa Nota Paraná ocorre nesta quinta-feira

Entidades sociais cadastradas no programa também participam do sorteio. Neste mês, são 1.403 instituições concorrendo a 40 prêmios de R$ 5 mil cada. As organizações da sociedade civil são incluídas no programa por meio de doações de notas fiscais feitas pelos consumidores.

Para conferir o número de bilhetes com que está concorrendo, basta que o participante acesse o site ou o aplicativo do Nota Paraná (disponível para Android e iOS), efetue o login e selecione a opção “Meus Bilhetes”.

Paraná Pay

Além dos sorteios principais do Nota Paraná, os inscritos no Paraná Pay também concorrem a 8 mil prêmios de R$ 100. Para o sorteio deste mês foram registrados 18,7 milhões de bilhetes do Paraná Pay.





Para participar deste segmento, é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios do Paraná Pay, o que pode ser feito pelo perfil de usuário no site ou no app.

