Ministério da Saúde aguarda tradução da bula para iniciar vacinação contra dengue

A pasta vai disponibilizar o imunizante para 37 regiões de saúde que estão distribuídas em 16 estados e o Distrito Federal, priorizando aqueles com alta transmissão da doença e incidência do sorotipo 2 do vírus. Essa iniciativa abrangerá mais de 500 municípios e priorizará a imunização de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

A Sesa (Secretaria Estadual de Saúde) confirmou as mortes de uma cambeense e de dois moradores de Cambira provocadas pela dengue no últi

As primeiras 750 mil doses da vacina contra a dengue que serão oferecidas pelo SUS (Sistema Único de Saúde) chegaram ao país no último dia 20. O Brasil é o primeiro país do mundo a ofertar o imunizantes no sistema público de saúde.

O primeiro lote faz parte de um total de 1,32 milhão de doses da vacina que foram fornecidas sem custos ao governo brasileiro pela farmacêutica Takeda. O Ministério da Saúde informou que adquiriu todas as 5,2 milhões de doses do imunizante -chamado Qdenga- disponibilizadas pelo fabricante para este ano, e que elas serão entregues em etapas até o mês de novembro.





A primeira entrega ocorre em meio a uma escalada no número de casos da doença. Oito estados e o Distrito Federal iniciaram 2024 com expressivo aumento nos casos de dengue, de 100% ou mais em comparação ao mesmo período do ano passado.

Ainda segundo Nísia, na próxima quinta-feira (1º), o ministério, o Conass e o Conasems devem se reunir para a reunião mensal da Comissão Intergestores Tripartite, em Brasília. O tema da dengue deve retornar à pauta durante o encontro.





*Com informações da Agência Brasil.