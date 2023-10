Motociclista de 43 anos morre ao colidir com carro na PR-170, em Rolândia

Um homem de 43 anos morreu após a motocicleta que conduzia bater contra um carro na PR-170, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta segunda-feira (23).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o motociclista conduzia uma Honda NXR 150 pela via, no sentido de São Martinho a Rolândia, quando, no KM 71, colidiu contra um carro Fiat Strada, que era dirigido no sentido contrário por um homem de 57 anos.

Publicidade

Publicidade





O condutor do carro, que tinha placas de Lupionópolis/PR, ficou ferido, assim como a passageira, de 56 anos. Ambos foram atendidos pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhados para o Hospital São Rafael, em Rolândia.





Já o condutor da motocicleta, que tinha placas de Rolândia/PR, morreu no local do acidente. A passageira da moto, de 45 anos, teve ferimentos graves e foi encaminhada para o HU (Hospital Universitário) de Londrina.





O corpo do motociclista foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) de Londrina. Os testes etilométricos não foram realizados por conta da hospitalização do motorista do veículo e do óbito do condutor da moto.