Motociclista fica gravemente ferido após bater contra carro na PR-538, em Londrina

Um motociclista de 36 anos ficou gravemente ferido após colidir contra um carro na PR-538, em Londrina, no Norte do Paraná, na tarde deste domingo (17).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem conduzia uma Honda CG 160 Fan com placas de Londrina no sentido do Distrito de São Luiz ao Município quando, ao atingir o KM 17, colidiu contra um Chevrolet Montana, que tinha placas de Londrina e era conduzido por um homem de 62 anos no sentido contrário.

O motociclista, logo após colidir contra o carro, caiu da moto e se feriu. O homem teve de ser encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Londrina para receber atendimento médico.





O condutor do Chevrolet Montana não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.