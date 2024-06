Motociclista perde controle em quebra-molas, bate em poste e morre em Apucarana

Suspeito de aplicar golpe do falso sequestro e dar prejuízo de R$ 600 mil é preso em Londrina

Um homem suspeito de integrar uma quadrilha que aplica o golpe do falso sequestro foi preso em Londrina, no Norte do Paraná, na tarde desta sexta-feira (21). O acusado, que tem 28 anos, pode ter deixado um prejuízo de cerca de R$ 600 para as vítimas.