Suspeito de aplicar golpe do falso sequestro e dar prejuízo de R$ 600 mil é preso em Londrina

Um homem suspeito de integrar uma quadrilha que aplica o golpe do falso sequestro foi preso em Londrina, no Norte do Paraná, na tarde desta sexta-feira (21). O acusado, que tem 28 anos, pode ter deixado um prejuízo de cerca de R$ 600 para as vítimas.





A Polícia Civil afirma que foram encontrados, na residência do suspeito, roupas, acessórios e carros que seriam usados para a retirada do dinheiro em locais previamente combinados. Segundo as investigações, o acusado teria ido às casas das vítimas recolher notas e jóias.

Uma das ações foi gravada por câmeras de segurança e a expectativa é que, com a prisão, novas vítimas façam denúncias que auxiliem os agentes a chegarem aos demais envolvidos na aplicação dos golpes.





As suspeitas da Polícia Civil dão conta que o homem integra uma quadrilha "especializada" na prática. A organização criminosa teria, de acordo com informações prévias, cerca de 10 integrantes.

