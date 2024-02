Motociclista que trafegava na contramão fica ferida após colidir com carro na PR-445, em Cambé

Uma motociclista ficou ferida após colidir frontalmente contra um carro na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada deste domingo (11).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma mulher de 29 anos conduzia um Peugeot 308 Allure com placas de Arapongas/PR no sentido de Londrina a Cambé quando, ao atingir o KM 81, colidiu contra a motociclista, que conduzia uma Honda Biz, no sentido contrário, na contramão.

A condutora da moto não foi identificada, mas foi socorrida pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e foi encaminhada para receber atendimento médico no Hospital Evangélico de Londrina.





A motorista do Peugeout não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.