Motociclista se envolve em acidente na PR-160, em Cornélio Procópio, foge do local e deixa passageiro caído na rodovia

Um motociclista fugiu após se envolver em um acidente na PR-160, em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná, nesta terça-feira (7).





Segundo informações coletadas pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem conduzia uma motocicleta cujo modelo não foi identificado pela avenida Barão do Rio Branco e, ao cruzar a PR-160, colidiu com um veículo Citroën C3, que era conduzido por um homem de 42 anos no sentido do entroncamento da BR-369 à cidade de Leópolis/PR.

Após a colisão, o motociclista fugiu do local do acidente e deixou o passageiro da moto, de 28 anos, caído sobre a rodovia. O homem teve ferimentos levese precisou ser socorrido pelo Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhado para a Santa Casa de Cornélio Procópio.





O motorista do carro não teve ferimentos e obteve resultado negativo no teste etilométrico.