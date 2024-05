Motociclista sem CNH bate em "tartaruga" e fica ferido em rodovia em Maringá

Um motociclista de 32 anos ficou ferido após bater em uma "tartaruga" na PR-323, na saída de Paiçandu para Maringá, no Noroeste do Paraná, na tarde desta sexta-feira (3).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem perdeu o controle da Honda CG Titan que conduzia ao fazer uma curva fechada no KM 146, no entroncamento de acesso à PR-317, colidindo contra o dispositivo de sinalização auxiliar do tipo balizador.

O motociclista, que não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação), ficou ferido, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhado para o HU (Hospital Universitário) de Maringá.





O homem foi autuado de acordo com as normas do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e a motocicleta foi removida para o Pátio da PRE.