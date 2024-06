Motorista de caminhonete com chassi adulterado se envolve em acidente e foge de hospital no Noroeste do Paraná

Um homem de 21 anos fugiu de um hospital após se envolver em um acidente de trânsito na PR-323, em Umuarama, no Noroeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (10).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o jovem dirigia uma Hilux no sentido de Cianorte a Umuarama e, ao fazer uma ultrapassagem proibida, colidiu frontalmente com um caminhão Volkswagen 24.250 CNC, que seguia na direção contrária.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O motorista do caminhão não se feriu e o veículo foi liberado. Já o condutor da caminhonete teve ferimentos, foi socorrido no local e encaminhado ao Hospital Uopeccan, em Umuarama.