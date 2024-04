Motorista é preso por dirigir embriagado após invadir pista e colidir contra carro na PR-272, em Faxinal

Um homem de 41 anos foi preso por dirigir embriagado após causar um acidente na PR-272, em Faxinal (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada deste domingo (14).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o detido dirigia um Fiat Palio Weekend no sentido de Cruzmaltina a Faxinal quando, ao atingir o KM 219, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra um Peugeot 206, que era conduzido por um homem de 42 anos.

Os motoristas dos veículos não se feriram, mas três passageiras do Peugeot, de 13, 16 e 42 anos, tiveram ferimentos leves e precisaram ser encaminhadas ao Hospital Municipal de Faxinal para receber atendimento médico.





Ambos os condutores fizeram o teste etilométrico, que apontou que o motorista do Fiat Palio Weekend havia consumido álcool antes de beber. Diante disso, o homem foi preso no local e encaminhado à Delegacia de Polícia de Faxinal.