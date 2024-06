Motorista morre ao bater carro em barranco de fundo de vale em Ibaiti

Um homem de 52 anos morreu após o carro que conduzia bater contra um barranco na PR-272, em Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta quinta-feira (20). O corpo da vítima, porém, só foi encontrado na manhã de sexta-feira (21).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista dirigia um Chevrolet Monza no sentido de Ibaiti a Figueira quando, ao atingir o KM 97, perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu contra um barranco em um fundo de vale.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Devido à diferença de tempo entre a ocorrência do acidente e a localização do corpo, os policiais não sabem precisar se o condutor do veículo morreu devido ao acidente ou por conta de causas ainda desconhecidas.





Estiveram no local, além da PRE, equipes da Polícia Civil, da Perícia e do IML (Instituto Médico Legal).