Mulher fica ferida após capotar carro na PR-437, em Primeiro de Maio

Uma mulher ficou ferida após capotar o carro que conduzia na PR-437, em Primeiro de Maio (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta segunda-feira (6).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), a vítima dirigia um Volkswagen Polo com placas de Londrina no sentido de Primeiro de Maio a Sertanópolis quando, ao atingir o KM 14, capotou o veículo na margem esquerda da via.

A mulher foi atendida por uma equipe do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhada para o Hospital Municipal de Primeiro de Maio.





Após ser liberada da instituição de saúde, a condutora voltou ao local do acidente e realizou o teste etilométrico, que teve resultado negativo.