1ª Festa Rural do Distrito de Irerê em Londrina terá cavalgada, almoço rural e atrações culturais gratuitas

Nesta edição a cavalgada no domingo organizada pela Comitiva Guairacá e amigos, com mais de 100 animais, será um dos diferenciais da festa de Irerê, que contará também com almoço e sorteio de prêmios em comemoração ao Dia das Mães.

O evento “Festa é Cultura”, tem realização do Corre Cultura e patrocínio da secretaria da cultura por meio do Promic e prioriza o resgate cultural das festas rurais dos nossos distritos e também a geração de renda para a comunidade.

Neste sábado (13) e domingo (14), acontece a 1ª Festa Rural do Distrito de Irerê, em Londrina, na praça da matriz. Por lá, a comemoração do dia das mães será especial, com muita música, cultura e barracas com comidas típicas e outras delícias preparadas pelos moradores.





O almoço rural terá um cardápio tradicionalista e cheio de sabor do temperinho caseiro que irá nos lembrar do tempo de criança com porco no tacho, frango com polenta, arroz branco e saladas variadas. Os convites limitados têm o custo de R$35 e crianças até 7 anos não pagam. Parte da renda arrecadada será destinada a benfeitorias para o Centro de Educação Infantil São José, que atende ao distrito.





Para quem gosta de música a programação é gratuita e irá abranger vários estilos. Os sertanejos Rian e Ramon irão comandar a festa que terá também o violeiro Juliano Assis, o trio Simonídes, Márcio e Jack Gaiteiro junto com Chico Viola e Denilson, além das atrações locais Luiz Gustavo e Nicoly, Adão e Adelson e Matheus e Gabriel.





Já os representantes do samba e do pagode serão embalados pelo som de Allan Oliveira e do grupo Doce Veneno. Além disso Black Singers, o Coral Voz Viva , o grupo de danças urbanas PS Brasil e o DJ mais novo do Brasil, Edu Braçaroto agitam o palco do evento nesses dois dias. Além do almoço e das atrações artísticas a população terá ainda barracas de comidas típicas e atrações culturais como uma feira de livros organizada em parceria com a biblioteca pública municipal.





CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA: