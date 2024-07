Famílias de Sabáudia recebem chaves da casa própria com subsídio do estado

Com 110 unidades habitacionais, os novos proprietários do Residencial Canaã III, no município de Sabáudia, no Norte do Estado, receberam as chaves nesta sexta-feira (5). A construção é uma parceria entre Governo do Estado, Caixa Econômica Federal e a Construtora Bizantina.





A Cohapar (Companhia de Habitação do Parana) foi a responsável pela entrega e teve o aporte de R$ 1,65 milhão em recursos estaduais para auxiliar as famílias com renda de até três salários mínimos. Além disso, os compradores conseguem acessar descontos variáveis pelo programa federal Minha Casa Minha Vida, e ainda usar o saldo do FGTS para abatimento do montante a ser financiado.

As moradias podem ser quitadas em até 360 meses junto à Caixa Econômica Federal, com taxa de juros reduzida e prestações vão de R$ 430 a R$ 600. O valor de venda das unidades varia conforme a metragem e condições de financiamento dos mutuários.





O prefeito Moisés Soares Ribeiro conta que foi à Cohopar logo no começo da gestão para viabilizar moradias para a população. "Fui muito bem recebido, tive as portas abertas na Cohapar e foi a partir daí que tudo começou a acontecer."

A supervisora de caixa Kethelin Rosa dos Santos Fernandes, 22 anos, e o marido Thiago Rodrigues Fernandes, frentista de 24 anos, contam que o subsídio foi uma grande ajuda. “A gente quer mudar o quanto antes para sair do aluguel. Agora é investir cada vez mais no nosso sonho, porque foi uma grande conquista conseguir a nossa casa”, ressaltou.





Para o auxiliar geral Rafael Carvalho Vieira dos Santos, 21 anos, e a esposa Maria Eduarda da Silva Feliciano, 20 anos, receber as chaves da moradia própria vem acompanhada da emoção de esperar a primeira filha. “Agora só queremos realizar nossos sonhos, criar nossa filha na casa nova, aumentar, fazer edícula, fazer nossas coisinhas”, comemorou.





O Residencial Canaã possui imóveis de 45,94 m² e 47,52 m², construídos em lotes que possibilitam ampliações, e são compostos por dois quartos, banheiro social, sala, cozinha e área de serviço externa. O conjunto tem acesso facilitado e conta com toda infraestrutura já consolidada na região.