127 colégios do Paraná participam de consulta sobre modelo cívico-militar

As escolas são do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e abrangem aproximadamente 80 mil alunos da rede estadual.





Para que a implementação seja efetivada, é preciso que mais de 50% das pessoas aptas a votar participem da consulta e que a maioria simples dos votantes (50% e mais um voto) seja favorável ao programa. O resultado da votação deve ser divulgado no dia 5 de dezembro.





São 27 unidades em Curitiba. As outras escolas estão localizadas em Apucarana, Arapongas, Cambira, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Colombo, Pinhais, Piraquara, Araucária, Balsa Nova, Campo Largo, Contenda, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Corbélia, Bandeirantes, Sertaneja, Dos Vizinhos, Foz do Iguaçu, Medianeira, Marmeleiro, Francisco Beltrão, Planalto, Goioerê, Guarapuava, Ivaiporã, São João do Ivaí, Andirá, Cambará, Jacarezinho, Cantagalo, Quedas do Iguaçu, Santa Cruz de Monte Castelo, Alvorada do Sul, Cambé, Londrina, Rolândia, Floresta, Mandaguaçu, Paiçandu, Santo Inácio, Matinhos, Paranaguá, Itapejara D'Oeste, Pato Branco, Carambeí, Castro, Ponta Grossa, Toledo, Cruzeiro do Oeste, Tapira, São José da Bela Vista e Wenceslau Braz.