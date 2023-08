13ª edição do Torneio Sul-Americano de Arremesso de Celular será em setembro

O evento, com várias atrações, acontece no dia 17 de setembro, no Gramadão da Vila A, em Foz do Iguaçu

Segundo o organizador do torneio e empregado da Divisão de Segurança Externa da Itaipu, José Augusto Fabri, o evento tem como objetivo conscientizar a comunidade sobre a correta destinação dos resíduos eletrônicos e ajudar entidades beneficentes com os alimentos doados pelas empresas apoiadoras e pela comunidade em geral, além de divulgar os atrativos do Destino Iguaçu.

As inscrições serão feitas no dia do evento. Para participar, é necessário levar dois quilos de alimentos não perecíveis.

A 13ª edição do Torneio Sul-Americano de Arremesso de Celular, um dos eventos mais tradicionais de Foz do Iguaçu (PR), será realizada no dia 17 de setembro, no Gramadão da Vila A, com apoio da Itaipu Binacional e do Parque Tecnológico Itaipu (PTI).





Desde o início do torneio, já foram recolhidos e destinados corretamente 36.503 quilos de resíduos eletrônicos e arrecadados 66.296 quilos de alimentos, distribuídos a entidades assistenciais de Foz do Iguaçu. Para essa edição, já está confirmada a doação de seis toneladas de alimentos por 20 empresas parceiras.

Entre as premiações confirmadas, estão previstas cortesias para passeios na Itaipu Binacional, no Macuco Safari, no Katamaram, no Blue Park e no Dreams Park, café da manhã no Hotel Recanto Cataratas e jantar no Rafain Churrascaria Show.





O evento é promovido pela Associação Recreativa e Esportiva da Segurança Física (ARESF), com apoio do Lions Cataratas, Rotary Foz do Iguaçu Conexão e Rotary Santa Terezinha, entre outros. O torneio faz parte do calendário das secretarias de Turismo do Estado do Paraná e de Foz do Iguaçu.

