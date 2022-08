Ação conjunta resulta na prisão de 20 motociclistas que praticavam racha

Uma operação conjunta entre a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a Delegacia de Delitos de Trânsito da Polícia Civil e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar resultou em 20 motociclistas presos na manhã deste domingo (31).

A ação aconteceu na BR-277, entre São José dos Pinhais e Paranaguá, trecho utilizado para realização de rachas com motocicletas de alta cilindrada. Segundo a PRF, neste trecho, condutores de motocicletas esportivas competem e executam manobras de risco e proibidas, aproveitando o contorno sinuoso da rodovia para expor o desempenho das motocicletas, realizando ultrapassagens arriscadas, transitando em outros veículos e também pelo acostamento.





Em cerca de duas horas, os policiais abordaram 32 motocicletas, sendo que 21 foram apreendidas e 20 condutores foram presos. Todos foram encaminhados à Delegacia de Trânsito e devem responder pelo crime de trânsito previsto no artigo 308 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro): Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística.





Ainda foram lavradas 53 multas administrativas com valor médio de R$ 3,2 mil totalizando mais de R$ 100 mil, além das taxas de guincho e recolhimento ao pátio. As motocicletas só poderão sair do pátio da PRF após a perícia judicial.