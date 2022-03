Agepar cria ferramenta própria com informações sobre saneamento básico no Paraná

A Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná) criou uma ferramenta própria, que fica disponível em seu site, para informar os consumidores paranaenses sobre o nível de atendimento dos serviços de saneamento básico dos municípios regulados. As informações podem ser acessadas através da aba “Localize” no endereço eletrônico.



Por meio dessa ferramenta, o usuário terá a consulta direcionada para um resumo de indicadores sobre serviço público de saneamento, para cada um dos 345 municípios do Paraná e Porto União, em Santa Catarina, atendidos pela Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná). O usuário pode obter informações, por exemplo, sobre o número de domicílios com acesso a água e o número de pessoas atendidas por tratamento de esgoto por município.

Atualmente, as informações referentes ao saneamento básico estão disponibilizadas em bases de dados nacionais que necessitam de tratamento e de segmentação destas informações. Sendo assim, ao implementar essa ferramenta pretende-se aumentar a transparência da informação disponível para a população paranaense.

A plataforma de referência para dados e indicadores de saneamento básico é o SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento). Trata-se de uma plataforma federal de dados e indicadores sobre saneamento básico fornecida pelos prestadores de serviços. Assim o sistema fornece informações sobre água e esgoto, de manejo de resíduos sólidos, além do manejo das águas pluviais urbanas. As informações são públicas, gratuitas, acessíveis e atualizadas periodicamente.