Altônia, Ibiporã, Mandaguaçu e Nova Aliança do Ivaí terão CEPs por ruas e avenidas

A partir desta quarta-feira (31), as áreas urbanas dos municípios de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), Altônia, Mandaguaçu e Nova Aliança do Ivaí (todos no Noroeste) contarão com CEPs (Códigos de Endereçamento Postal) específicos para seus logradouros. Isto é, cada avenida, praça, rua e travessa passa a ter um CEP individual.





Em Altônia, os novos CEPs foram codificados entre 87550-001 e 87554-999, substituindo o CEP geral 87550-000 que era utilizado para todos os logradouros. Em Ibiporã, os novos CEPs foram codificados entre 86200-001 e 86209-999, substituindo o CEP geral 86200-000. Já em Mandaguaçu, os novos CEPs foram codificados entre 87160-001 e 87166-999, substituindo o CEP geral 87160-000. Em Nova Aliança do Ivaí, a faixa de CEP irá de 87790-001 até 87799-999, substituindo o CEP geral 87790-000.

Os CEPs específicos estarão disponíveis para consulta no site dos Correios a partir de 31 de julho. Com essa ação, os Correios buscam a melhoria da prestação de serviços aos moradores dos municípios, promovendo a cidadania e contribuindo para uma sociedade mais organizada e inclusiva.





A nova codificação facilita a localização de endereços, beneficiando moradores e empresas que prestam serviços na cidade. O CEP é também usado como referência de garantia de confirmação de endereço, prática comum entre empresas de diversos segmentos.





Os Correios recomendam que a população entre em contato com seus correspondentes e empresas onde possuam cadastro para informar o novo CEP do seu endereço. Só serão atualizados automaticamente os sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios.





O código de endereçamento postal orienta e acelera o encaminhamento, o tratamento e a distribuição de objetos de correspondência, por meio da sua atribuição a localidades, logradouros, unidades dos Correios, serviços, órgãos públicos, empresas e edifícios. (Com informações dos Correios)