Após quatro anos no 5º Batalhão da PM, Villa é transferido para Curitiba

O agora coronel Nelson Villa, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, será transferido para São José dos Pinhais (região metropolitana de Curitiba) para a APMG (Academia Policial Militar do Guatupê), que é uma unidade estratégica na formação superior de servidores da segurança pública do Estado. A saída do comando da PM em Londrina vem na esteira da ascensão de Villa para o posto de coronel da PM, que é o mais alto posto na carreira militar do Paraná.





A mudança de patente de tenente-coronel para coronel tornaria incompatível a função que exercia de comandante do 5ºBPM. "Embora eu tenha sinalizado a pretenção de ficar na região de Londrina, a decisão do comando geral da PM será acatada e estarei me apresentando para a unidade em Curitiba, assim que for designado."

Na base na região de Curitiba, Villa estará entre outros coronéis que comandam os cursos de formação de soldado e treinamentos de aperfeiçoamento da polícia militar do Paraná. Com mais de 30 anos de experiência, o agora coronel da PM pretende repassar aos ingressantes na corporação sua experiência prática e teórica em operações policiais. "É o momento de passar a experiencia que tivemos na prática operacional para aqueles que estão entrando. Espero que nossa experiencia sirva de parâmetro para quem esteja ingressando na carreira."





Nelson Villa esteve por seis anos no comando de unidades operacionais londrinenses, sendo os últimos quatro anos no 5ºBPM e outros dois anos anteriores na 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, na zona norte de Londrina - atual 30ºBPM.





Villa é natural de Londrina e ingressou na carreira policial em 1991. Ele é graduado em direito e possui especializações nas áreas de direitos humanos e segurança pública. Um dos nomes cotados para substituí-lo no 5ºBPM, é do tenente-coronel Marcos Tordoro, que está a frente do 30º BPM.