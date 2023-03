Após resgate em área urbana de Engenheiro Beltrão, onça-parda é solta na mata pelo IAT

Após uma ação de resgate de três horas e uma bateria de exames, a onça-parda encontrada no alto de uma árvore no perímetro urbano de Engenheiro Beltrão, no Centro-Oeste do Estado, voltou ao seu habitat natural no fim da tarde desta quinta-feira (23). O animal, um macho com 36 quilos, jovem e saudável, foi solto em uma área de proteção ambiental da região – por questões de segurança do felino o local não pode ser divulgado.





A captura mobilizou técnicos do IAT (Instituto Água e Terra), militares do Batalhão de Polícia Ambiental-Força Verde (BPAmb-FV) e um médico veterinário anestesista. Com a área completamente isolada, as equipes precisaram usar dardos tranquilizantes e redes para conter e evitar a fuga do felino.

Após o resgate, a onça foi encaminhada para a clínica veterinária do Centro Universitário Integrado, uma faculdade de Campo Mourão, também no Centro-Oeste. A bateria de exames e coleta de sangue confirmaram que o animal estava clinicamente saudável, o que permitiu a soltura na mata.





Chefe do escritório regional do IAT de Campo Mourão, Fabiano Viudes explicou que a região em que a onça foi encontrada fica ao lado de uma APP (Área de Proteção Ambiental). Segundo ele, muito provavelmente o animal transitou durante a noite e acabou entrando em um terreno em obras, em fase de loteamento.

“Ao adentrar nessa área, o bicho chegou à última rua do perímetro urbano de Engenheiro Beltrão e se escondeu no alto de uma árvore”, disse. “Vemos a presença de animais silvestres em perímetros urbanos de uma forma bastante natural. Reforça que temos um corredor biológico”.