Após resgate em árvore de 20 metros, filhote de onça-parda é devolvida à natureza no Oeste do Paraná

Uma onça-parda (Puma concolor) que foi resgatada de uma árvore em Cafelândia, no Oeste do Paraná, foi devolvida à natureza nesta quinta-feira (5) pelos técnicos do IAT (Instituto Água e Terra), de Cascavel, Oeste do Estado. O felino, macho de um ano e 21 quilos, subiu na árvore de 20 metros de altura em um sítio próximo à área urbana da cidade – um morador do local acionou o Instituto para ajudar na remoção do animal.





A operação contou também com o apoio da Defesa Civil de Cafelândia, do BPAmb-FV (Batalhão da Polícia Ambiental - Força Verde) e do Zoológico de Cascavel. A onça, bastante assustada, ficou presa na árvore por 14 horas, e precisou ser anestesiada pela equipe para ser retirada com segurança.

O animal foi encaminhado para o Zoológico de Cascavel, onde passou por exames veterinários para verificar se estava apto para voltar à natureza. Após os resultados, ele foi devolvido ao habitat natural.