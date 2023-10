Arapongas e Rolândia buscam ligação alternativa para desviar de pedágio

Uma ligação alternativa entre os municípios de Arapongas e Rolândia, na Região Metropolitana de Londrina, permitindo que os moradores circulem sem passar pelo pedágio, estimulando ao mesmo tempo o surgimento de um novo cordão industrial. Esta é a proposta os prefeitos de Arapongas, Sérgio Onofre, e de Rolândia, Ailton Maistro, que se reuniram na quinta-feira (26), para discutir o assunto.





Também participaram do encontro, que aconteceu em frente ao terreno onde ocorrem as obras do IFPR (Instituto Federal do Paraná), o vereador Miguel Messias, que levou a proposta aos dois prefeitos, o secretário de Obras de Arapongas, Fernando Volpato, e o secretário de Planejamento de Rolândia, José Carlos Salgueiro. “A ideia é abrirmos uma via aqui nas imediações do IFPR, que já é uma região industrial, e que, com pouco investimento, já permitiria uma ligação com Rolândia. Não há dúvida de que essa via alternativa seria estratégica para os moradores dos dois municípios”, avaliou Onofre.

O prefeito de Rolândia também considerou a proposta viável e colocou-se à disposição para somar esforços. “As duas cidades já são muito próximas e o crescimento industrial está nos aproximando ainda mais. É natural que busquemos novas formas de integração entre as duas comunidades”, afirmou Maistro.





Miguel Messias, por sua vez, destacou que atualmente são menos de 2,5 quilômetros que precisam de melhorias para que os moradores de Rolândia e Arapongas possam se intercomunicar sem ter que passar pela praça de pedágio. “São cerca de 1.400 metros pelo lado de Arapongas, seguindo mais 900 metros pelo território de Rolândia, o que permitiria sair nas imediações da cooperativa Lar. Nos dois municípios, essa via, além de integrar melhor os moradores, sem dúvida estimularia a expansão industrial”, avaliou. Segundo ele, a ideia surgiu em meio às discussões em torno do leilão dos lotes para a implantação do novo modelo de pedágio pelo governo estadual. “Levei a ideia primeiramente ao secretário de Governo, Rafael Cita, que considerou viável, e na sequência aos dois prefeitos”, acrescenta Miguel Messias.





O secretário Fernando Volpato ficou com a incumbência de elaborar um pré-projeto, levantando detalhes como quantas propriedades rurais estão na área de abrangência da obra. Tanto Sérgio Onofre quanto Maitro acreditam que não passaria de seis propriedades e que o primeiro caminho seria buscar os donos para um processo de doação amigável, já que a obra também valorizaria essas terras. Outra reunião deverá ser feita já com o pré-projeto em mãos na próxima semana. (Com informações da Prefeitura de Arapongas)